Степанакерт, 13 ноября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Жители нескольких районов Нагорно-Карабахской Республики, которые, согласно мировому соглашению, должны быть переданы Азербайджану, сжигают свои дома. Видео появились в соцсетях.

Цитата из к/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Горящий дом

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3114491" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

https://twitter.com/bbcrussian/status/1327019316768804864

Так, согласно опубликованным видео, жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов сжигают свои дома, магазины и другие постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.