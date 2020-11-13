Москва, 13 ноября, 2020, 09:08 — ИА Регнум. Колонна медицинского отряда спецназначения направилась из Центрального военного округа (ЦВО) для развёртывания мобильного госпиталя в Хакасии, сообщили 13 ноября в Минобороны РФ.

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Отмечается, что медотряд специального назначения направлен в этот регион для развёртывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест. Колонна из 27 автомобилей совершит марш протяженностью 780 км, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно решению президента РФ Владимира Путина, российское Минобороны развернет на территории Республики Хакасия мобильный госпиталь на 100 коек для борьбы с коронавирусной инфекцией в данном регионе.

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