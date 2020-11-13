Хабаровск, 13 ноября, 2020, 05:42 — ИА Регнум. Правительство Хабаровского края 12 ноября объявило тендер на оказание услуг охраны высшего должностного лица — губернатора в 2021 году. На эти цели из краевого бюджета на семь телохранителей планируется потратить более 33 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

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Начальная (максимальная) цена контракта — 33 096 243,60 рублей. В перечне оказываемых услуг: охрана жизни и здоровья высшего должностного лица, включая охрану занимаемых им зданий (помещений), консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

Врио губернатора Михаила Дегтярёва круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни будут охранять семь человек в единой форме одежды: сорочка светлых тонов, классический костюм тёмных тонов, галстук, туфли тёмных тонов.

Согласно техзаданию, при поступлении на пункт централизованной охраны тревожного извещения телохранители незамедлительно направляют и обеспечивают прибытие к месту пребывания высшего должностного лица в срок не позднее семи минут в Хабаровске и не позднее десяти минут в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Амурске, Советской Гавани группы сотрудников для усиления охраны, вооруженной служебным оружием, для пресечения угроз жизни и здоровья, выявления причастных лиц и принятия мер к их задержанию.

Заявки на участие в тендере принимаются до 4 декабря, итоги подведут 10 декабря.

Ранее Дегтярёв говорил, что в начале своей работы на посту губернатора, получал угрозы. При этом в первый день работы, он заявил, что охрана у него есть.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатора провинции Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтану из-за угроз будут сопровождать телохранители, такое решение приняла префектура одного из городов провинции — Варезе.