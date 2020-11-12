Женева, Швейцария, 12 ноября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 52 млн, сообщает 12 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По данным, опубликованным на официальном сайте ВОЗ, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 51,848 млн случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в мире выявлено свыше 579 тыс. новых зараженных.

Общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 превысило 1,28 млн.

Первое место в мире по зафиксированным случаям заражения принадлежит Северной и Южной Америке с общим числом зараженных 22,203 млн человек.