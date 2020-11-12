Париж, 12 ноября, 2020, 22:30 — ИА Регнум. Ведущий французский эпидемиолог, профессор Антуан Флао заявил, что, в отличие от других европейских стран, Франции удалось «взять контроль над второй волной» пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Ссылаясь на показатели индекса воспроизводства вируса, Флао пояснил, что «пандемия не может существовать, когда этот индекс находится на уровне ниже 1», а во Франции он «составляет 0,93». «Если вы заражаете менее одного человека в среднем, это значит, что пандемии быть не может», — заявил он.

Тем не менее, по мнению эпидемиолога, ограничительные меры по борьбе с SARS-CoV-2 «стоит продлить». «Когда индекс находится на уровне единицы, как сейчас во Франции, мы находимся на плато», — объяснил Флао.

Напомним, 12 ноября за несколько часов до пресс-конференции, посвященной итогам «антикоронавирусного» карантина, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что «время расслабляться еще не пришло».