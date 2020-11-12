Кишинёв, 12 ноября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Сборная Молдавии приняла на своем поле национальную команду России в рамках товарищеской встречи. Матч прошел в Кишиневе и завершился нулевой ничьей — 0:0.

Футбол

В составе сборной России дебютировали три футболиста столичного ЦСКА — защитник Игорь Дивеев, а также полузащитники Иван Обляков и Константин Кучаев.

В ближайшее воскресенье, 15 ноября, Россия сразится со сборной Турции в рамках Лиги наций УЕФА.