Анкара, 12 ноября, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Хулуси Акар 12 ноября прокомментировал создание совместного с Россией миротворческого центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Dvidshub.net Хулуси Акар

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"Необходимо определить место Турции в распределении контроля над перемирием в Нагорном Карабахе. Наша позиция важна и в зоне конфликта, и за столом переговоров», — указал министр.

«Завтра в Турцию прибывает большая делегация из России», — заявил Акар.

«На встрече будут обсуждаться тактические и технические детали нашего расположения на территории. В конечном итоге мы хотим обеспечить постоянное перемирие, стабильность, достижение двухстороннего мира и определение границ Нагорного Карабаха. Интересы всех сторон должны быть учтены», — отметил министр обороны Турции.

Напомним, Минобороны России 11 ноября сообщило, что по итогам переговоров России и Турции был подписан меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет располагаться на территории Азербайджана.