Москва, 12 ноября, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Заявление правящего блока «Мой шаг», лидером которого является премьер-министр Армении Никол Пашинян, о том, что армянской оппозиции стоит выступить за вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, вызвало критику в сети. Граждане оставили свои комментарии 12 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Минобороны России Российские миротворческие силы

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

"Очень хорошо, пусть эти герои наденут военную форму сами и сами скажут, что готовы умереть за родину. В этом случае, кстати, им придётся сделать это без поддержки ОДКБ и самостоятельно. А если им просто хочется власти, то им предстоит самый трудный период в истории национального государства вынести самим. Поддержка Карандашянов им в помощь. В обоих случаях вероятнее всего Армения лишится даже остатков суверенитета, а они того, чего заслужат. Нет хорошего выхода. Он был раньше, когда долго и нудно Армения укорачивалась от обязательств союзника», — написал Dmitry S.

Многие комментаторы оказались возмущены подобными призывами соратников Пашиняна. По их мнению, Россию, по-сути, спасает Армению в результате её проигрыша в Карабахе, поэтому вывод российских войск станет для республики катастрофой.

«Оппозиция предлагает убрать единственную страну, которая реально помогает Армении. Бред полный. Такое ощущение, что их предложение пахнет предательством. Если бы Армянский народ во время войны собрал бы 200 — 500 тысяч человек добровольцев и все они поехали бы в Арцах, такого не было. А как громить правительство и делать там селфи, на это оппозиция собирает массу народа. И кто виноват, что Арцах потерял свои территории? Виноваты сами, а сейчас нашли виновника — российских миротворцев», — пишет пользователь под псевдонимом «Гай».

Часть пользователей напомнила, как Советский Союз помогал Армении в трагическом землетрясении. Теперь же помощь России со стороны этой республики воспринимается настолько странно, что граждане решили указать гражданам страны на то, что Армения без России не выстоит в геополитической игре.

«Помнится, после сильнейшего землетрясения перед распадом СССР, сотни тысяч армян приютили все республики… сотни миллионов валюты было выделены на восстановление разрухи. Вместо благодарности России стали заниматься озверелой русофобией, привели к власти соросят. А ведь Армения должна была стать частью великой державы матушки России, чтобы выжить. Армения это не Израиль», — пишет пользователь Leo Gets.

Многие пришли к выводу, что подобные призывы соратников Пашиняна являются признаком того, что задачей премьер-министра Армении на своём посту является работа на уничтожение республики.

«Ну вот, благодаря ими же спровоцированной войне, армянское общество раскололось надвое. Чего хочет оппозиция, неужели продолжения войны? Конечно да, но чужими руками! А сами они будут делить власть и сажать своих людей на денежные потоки. Видны явновыраженные выступления против России. Как им не быть, Россия помешала оппозиции снести власть на фоне поражения. Сохранила Государственность Армении. А ведь Пашиняну и нынешней оппозиции этого было не нужно», — поделился populowandrei.

Напомним, 12 ноября правящий блок «Мой шаг», лидером которого является Никол Пашинян, предложил армянской оппозиции выступить за вывод российских миротворцев из Карабаха.