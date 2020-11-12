Москва, 12 ноября, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что турецкие миротворцы не будет направляться на территорию Нагорного Карабаха, вызвало обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 12 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Mod.gov.az Турецкие военные на территории Азербайджана

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«Я армян не защищаю, но факт того что с бедной страной Арменией воевали и Турция и Азербайджан. Почему мы стояли в стороне непонятно? Если армяне плясали под дудку США и НАТО, тогда понятно, а вот если нет то это очень странно, что мы не помогли. Надо было в Карабахе сделать референдум для присоединения к России, и если бы они отказались, то ладно, а вот если бы согласились, то вводить туда наши войска и всего делов и войны бы не было. А так теперь там в Карабахе турецких военных будет тьма сколько, вот зачем оно нам это надо?», — задаётся вопросом Дмитнрий З.

Ряд комментаторов выступили с позицией того, что России необходимо было самой заниматься вопросом Нагорного Карабаха. По их видению, Армения своей невнятной политикой попросту проиграла важный стратегический регион.

«Я вот только сейчас понимаю, что нам Карабах не для армян оставлять надо было, а для России. Теперь под носом Эрдоган размещается, наплевав на мнение России. Алиев же, несмотря на договоренности, Россией толкает речи про турецких «миротворцев». Не знаю, что-то мне это всё не по душе, товарищи», — пишет пользователь Виктор.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что Российская Федерация не допустит нахождение на территории Карабаха турецких миротворческих сил. По их мнению, это позволит избежать провокаций с турецкой стороны.

«Карабах будем полностью контролировать мы — Россия! Турков однозначно тут не будет, их цель мы все прекрасно понимаем — натовские базы! Поэтому весь контроль дальнейших действий будет устанавливаться Россией!», — поделился DON CORLEONE.

Нашлись и те, кто призвал руководство страны перестать заниматься проблемами Азербайджана и Армении и переместить фокус своего внимания на внутренние проблемы России.

«Вообще по фигу. Хоть миротворцы с Марса. От этого в России жить станет лучше? Задолбали чужие проблемы решать! Свои решите! И в России людям помогите! Тех же «миротворцев» отправьте бабушкам и дедушкам помогать», — написал пользователь allar.

Напомним, 12 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что турецкие миротворцы не будет направляться на территорию Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заключённом между лидерами Азербайджана, Армении и России соглашении.