Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 19:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализированы более 800 человек с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Об этом сообщил 12 ноября председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, необходимо максимально задействовать амбулаторное лечение таких пациентов, чтобы избежать коллапса в стационарах.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

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"Если будет развиваться неблагополучный вариант <…> нарастать будет число заболевших и далее, до новогодних праздников, то никаких коек, конечно, не хватит в таком случае. Поэтому акцент должен быть смещен на амбулаторное звено», — сказал Лисовец в эфире «Фонтанки».

Напомним, по данным комздрава, на сегодня свободны были около 18% коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Однако для усиления амбулаторного звена городского здравоохранения в Петербурге не хватает участковых врачей.

«По состоянию на середину года <…> у нас не хватало порядка 400 участковых врачей. Примерно 160 врачей общей практики. Около 140 участковых педиатров», — пояснил Лисовец.

Для снижения кадрового голода в качестве участковых могут быть задействованы учащиеся старших курсов медицинских вузов и сотрудники диспансеров, в том числе кожно-венерологических.

Чтобы избежать перегрузки стационаров, расширяются объемы тестирования, чтобы раньше начинать профильное лечение, не доводя до госпитализации.

Дмитрий Лисовец признал, что вакцина от коронавируса пока остается малодоступной, однако «введение ограничительных мероприятий, изоляция, позволят растянуть во времени нагрузку на систему здравоохранения».

За последние сутки в Петербурге заразились коронавирусом 1667 человек, скончались от последствий заражения 68 человек. Обследовали на коронавирус за сутки 39 930 человек.