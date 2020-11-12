Москва, 12 ноября, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Российско-азербайджанские отношения находятся «на очень высоком уровне», сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Полад Бюльбюль оглы.

«Мы откровенно разговариваем о любых проблемах — наболевших или тех, которые находятся в стадии решения. Здесь никаких проблем нет».