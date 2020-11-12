Баку, 12 ноября, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, командующий миротворческим контингентом России в Карабахе, встретился с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщает 12 ноября пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

Mod.gov.az Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, командующий миротворцами РФ в Карабахе на встрече с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым

По утверждению пресс-службы, в ходе встречи обсуждались вопросы организации миссии.

«Двенадцатого ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы минобороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

На линии соприкосновения и в зоне «Лачинского коридора» будет размещен российский миротворческий контингент из 1960 солдат и офицеров, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского миротворческого контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.