Москва, 12 ноября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Включить российскую вакцину от COVID-19 в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) предложил 12 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Медведев «Нужно проработать вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Медведев пояснил, что благодаря этому нельзя будет завышать отпускные цены на вакцину.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что необходимо сделать цену на российскую вакцину от коронавируса разумной.