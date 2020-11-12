Нижний Новгород, 12 ноября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Губернатор Глеб Никитин внес на рассмотрение законодательного собрания Нижегородской области проект закона о снижении до 1% ставки налога на имущество для гостиниц, расположенных в принадлежащих налогоплательщику зданиях или помещениях.

Vagant1221 Гостиница «Волна». Нижний Новгород

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Свою инициативу глава региона обосновывает тем, что пандемия COVID-19 очень сильно ударила именно по гостиничному бизнесу, поскольку из-за мер по борьбе с распространением коронавируса иностранцы и иногородние граждане стали гораздо реже снимать в них номера.

Никитин отметил, что в сложившейся ситуации одна из ключевых задач — сохранить инфраструктуру и рабочие места.

«В Нижегородской области работают более 500 гостиниц, отелей и других подобных заведений. Безусловно, законопроект призван поддержать отельеров. При согласовании депутатов действие льготы будет распространено на 2021 год», — резюмировал губернатор.