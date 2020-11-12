Вашингтон, 12 ноября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки достигло нового рекордного показателя, превысив 144 тыс., сообщает 12 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мировая пандемия

Университет уточняет, что за прошедшие 24 часа в США было выявлено 144 133 новых случая заражения коронавирусом.

При этом, по данным газеты Washington Post, 11 ноября число новых случаев заражения в США впервые превысило 140 тыс. за сутки.

Кроме того, университет Джонса Хопкинса сообщил о 1893 новых случаях смерти от последствий заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на территории США выявлено 10,4 млн. случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 241 тыс. закончились летальным исходом.