Москва, 12 ноября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Криптовалютный рынок используется для финансирования экстремизма, отмыва денег и других преступлений, поэтому государство внимательно к нему относится. Об этом 12 ноября сообщил ИА REGNUM адвокат Павел Черняк, комментируя предложение Минфина о введении уголовной ответственности за нарушения правил отчёта об операциях с криптовалютами.

Криптовалюта

«Подобное предложение Минфина обусловлено двумя основными соображениями. Во-первых, криптовалютный рынок аккумулирует все более внушительные средства, и Минфин, разумеется, рассматривает его с точки зрения налогообложения, представляя вероятную прибыль для бюджета от контроля за криптовалютными расчетами. Во-вторых, именно в криптовалюте все чаще проводятся операции по отмыву и выводу денежных средств, обороту наркотиков, оружия, антиквариата, криптовалюта используется и для финансирования экстремистской деятельности. Данный момент также нельзя упускать, говоря о причинах столь внимательного отношения государства к криптовалютному рынку», — сказал он.

Эксперт отметил, что поскольку уголовная ответственность предусматривается за нарушение правил отчета об операциях на суммы более 45 млн рублей, рядовым гражданам вряд ли стоит беспокоиться по данному поводу.

«Что же касается предпринимателей, рассчитывающихся в криптовалютах, то им пора осознать, что налоговые органы государства возьмут под контроль и это направление, и точно также придется платить налоги, как и в случае с реальными деньгами. Говоря о рисках для бизнеса, стоит отметить, что работающий «в белую» легальный бизнес в результате введения подобных мер пострадать не должен. Куда сложнее окажется положение тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые использовали расчеты в криптовалютах как способ сохранения средств от налогообложения. Им придется либо легализоваться и платить налоги, либо придумывать иные способы сокрытия средств. В целом на развитии бизнеса данная мера сказаться не должна», — полагает адвокат.

Адвокат Александр Зорин также не видит рисков для населения:

«Наибольшие риски реализация проекта Минфина повлечет для бизнесов, уклоняющихся от уплаты налогов и скрывающих свои доходы от криптовалютных операций. Кроме того, к ответственности могут быть привлечены и физические лица, которые реализуют крупное имущество и совершают крупные финансовые расчеты с помощью криптовалюты. Но большинству рядовых граждан бояться нечего: они обычно не оперируют суммами в 45 млн в год и более. Что касается предпринимателей, ведущих расчеты в криптовалютах, но уплачивающих налоги и предоставляющих отчетность, для них данная мера также не повлечет никаких рисков. Необходимо понимать, что криптовалюты, как и любые другие платежные средства, в любом случае рано или поздно стали бы объектом повышенного внимания государственных контролирующих органов. В этом нет ничего противоестественного, поскольку государство заинтересовано в собираемости налогов и в контроле за финансовыми потоками», — сказал Зорин.

Ранее в СМИ появилась информация о разработанных Минфином РФ поправках, предусматривающих лишение свободы за недекларирование криптовалют.