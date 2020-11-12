Москва, 12 ноября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Еженедельные полёты компании «Аэрофлот» между Российской Федерацией и Республикой Кипр возобновятся с 22 ноября, сообщает 12 ноября российское посольство в Никосии.

Sergey Kustov Самолёт «Аэрофлота» в полёте

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Уточняется, что по воскресеньям будут осуществляться авиарейсы из Шереметьево (Москва) в город Ларнаку и в обратном направлении.

Напомним, полёты на Кипр были прекращены из России в конце марта из-за пандемии.