Москва, 12 ноября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. В Армению самолетами военно-транспортной авиации (ВТА) переброшено около 800 российских военнослужащих, получивших миротворческие задачи в Нагорном Карабахе, сообщает 12 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские вертолеты на аэродроме базирования в Карабахе

Кроме личного состава миротворческой группировки, в Армению передислоцированы свыше 120 единиц военной техники.

«С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 780 военнослужащих, а также более 120 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения», — указано в сообщении.

Переброска миротворцев в Карабах осуществляется транспортными самолетами Ил-76 и Ан-124 «Руслан».

В частности, за 12 ноября в Армению прибыли четыре российских самолета с личным составом и техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе будет развернут российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих с 90 бронетранспортерами, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Контингент сформирован на базе 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, удостоенный звания Героя России за участие в боевых действиях в Сирии.