Краснодар, 12 ноября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Рекордный объем консервированной кукурузы произведён предприятиями Краснодарского края с начала 2020 года, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе администрации края.

Кукуруза

С начала года предприятия региона переработали более 157 тыс. тонн сырья, это максимальный объём в истории края. Произведено более 276 млн банок «Кукурузы сахарной», что на 8,5% больше, чем было выпущено в 2019 году.

Консервированную кукурузу в регионе производят четыре предприятия в Павловском, Динском, Тимашевском и Калининском районах. Продукция направляется в регионы России, экспортируется в Армению и Азербайджан.