Белград, 12 ноября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 12 ноября заявил, что он вместе с правительством Сербии занимается поиском вакцины. Он добавил, что их цель приобрести наиболее безопасную вакцину как можно быстрее и положить конец катастрофическим последствиям коронавируса для населения и экономики Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Predsednik.rs Александр Вучич

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«На данный момент наиболее вероятным приобретением является вакцина Файзер-Бионтех. Мы также ведем переговоры с китайскими и российскими партнерами, у которых мы могли бы закупить вакцину. К концу января мы попытаемся обеспечить достаточное количество вакцин для сектора здравоохранения, а также для военных и полиции, что облегчит их работу», — указал президент Вучич.

По его словам, сразу за сотрудниками правоохранительных органов Сербии и военнослужащими будет привита группа инфицированных, заболевание которых проходит в наиболее тяжёлой форме, а также пожилые граждане, и только затем лица среднего и младшего возраста.