Екатеринбург, 12 ноября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. 11-е классы школ Свердловской области вернутся к полноценному режиму обучения. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев, об этом он сообщил в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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«Понимаю, что у них очень ответственный период — нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы», — сказал чиновник.

В комментариях к посту Куйвашева родители удивляются тому, что выпускным девятым классам не дали возможности выйти на полноценную учёбу. «А 9 классы, ведь им тоже сдавать экзамены, никаких уроков онлайн нет, дети всё учат сами», — написала одна из пользовательниц.

11-классники вернутся с дистанционного режима с 16 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновник допускал, что и 9 классы школ смогут перейти к полноценной учёбе. Для 6−10 классов дистанционный режим продолжается, хотя его ограничивали одной неделей — до 14 ноября 2020 года.