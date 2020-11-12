Воронеж, 12 ноября, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки подтверждено 309 новых случаев заражения коронавирусом, это на один случай больше, чем сутками ранее, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписаны и сняты с амбулаторного учёта после коронавируса 350 человек. В статистику смертности включено ещё 17 скончавшихся пациентов.

Всего в Воронежской области за период пандемии подтверждено 28 723 случая заражения, выздоровели 26 748 пациентов. Жизни 581 человека медики спасти не смогли.