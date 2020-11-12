Москва, 12 ноября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Волонтёры, участвующие в борьбе с коронавирусом, помогут решить ряд проблем, связанных с лояльностью пациентов к медицинской системе. Об этом 12 ноября заявил главный врач ГКБ № 52 ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

"COVID-19, несмотря на те сложности, которые принес с собой, даст нам много уроков и научных, и клинических, и научит нас другому формату взаимоотношений. COVID-19 не разрушил наши отношения с пациентами, но, напротив, укрепил их», — сказала Лысенко.

Причём новые отношения выстроились не только с пациентами, но и внутри медицинского сообщества, которое стало более сплоченным, также удалось наладить взаимоотношения с волонтерами. При этом волонтёры относятся к пациентам не так, как медицинские работники.

«Личностные переживания, которые часто для медицинского сообщества уходят на второй план, для волонтёров являются доминантой», — подчеркнула Лысенко.

По её мнению, волонтёры помогают поддерживать личностный комфорт пациентов с коронавирусом.