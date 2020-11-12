Москва, 12 ноября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Одним из кандидатов на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA) утверждён генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе AIBA.

Rusboxing Умар Кремлёв

Отмечается, что утверждены семь кандидатов. Выборы пройдут в декабре.

Помимо Кремлёва, на пост главы организации претендуют и. о. президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко), а также Солано Доминго (Доминиканская Республика), Анас Аль Отаиба (ОАЭ), Сулейман Михайлов (Азербайджан), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и Рами Аль-Масри (Германия).