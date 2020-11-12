Брюссель, 12 ноября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Европейские власти не рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, несмотря на то, что её объявленная эффективность выше, чем у препарата от американской компании Pfizer. Как пояснил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, при выборе вакцины Евросоюз ориентируется на европейские компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе», — приводит ТАСС слова Мамера.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель продолжает вести переговоры с различными компаниями, которые работают над вакцинами от коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что Европейская комиссия собирается подписать соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной совместно американской Pfizer и германской BioNTech. Ранее эти компании объявили о высокой эффективности своей вакцины по итогам одной из стадий клинических испытаний.