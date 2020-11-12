Казань, 12 ноября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. В Казани для республиканской баскетбольной школы планируется строительство Центра баскетбола, в котором расположатся три современных зала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минспорта РТ.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Строительство центра позволит повысить уровень готовности команд и создать необходимые условия для проведения соревнований различного уровня. Еще один подобный центр появится в Набережных Челнах.

Кроме этого, в столице Татарии для развития данного вида спорта запущен проект школы баскетбола экс-защитника казанского УНИКСа, чемпиона Европы Петра Самойленко. Реализовать его намерены в ближайшее время в нескольких столичных школах, а затем и по всему региону.

ИА REGNUM напоминает, в Казани на территории нового парка «Урам» с 19 по 20 сентября прошли I Всероссийские уличные игры (Urban games). Для участия в них съехались более 800 спортсменов со всей России. В программу игр вошли такие виды спорта, как баскетбол, скейтбординг, велосипедный спорт, роллер-спорт, чир-спорт, футбольный фристайл, танцевальный спорт.

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