Казань, , 16:02 — REGNUM В Казани на территории нового парка «Урам» с 19 по 20 сентября пройдут I Всероссийские уличные игры (Urban games). Для участия в них съедутся более 800 спортсменов со всей России. Помощь в организации игр окажут свыше 200 волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба дирекции спортивных и социальных проектов.

На соревнованиях разыграют порядка 80-ти комплектов медалей. В программу игр вошли такие виды спорта, как баскетбол, скейтбординг, велосипедный спорт, роллер-спорт, чир-спорт, футбольный фристайл, танцевальный спорт. Кроме этого, пройдут соревнования по роуп скиппингу (спортивной скакалке), текболу и паркуру.

Открытие парка «Урам» состоялось в День молодежи, 27 июня. Площадь объекта достигает 1,9 га.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии с 3 по 6 сентября разыграли Кубок России по бадминтону. Игры прошли в центре бадминтона во всех пяти разрядах. Участие в них приняли сильнейшие спортсмены страны — лидеры национальной федерации бадминтона России.

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