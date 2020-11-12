Москва, 12 ноября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Россия заинтересована в отсутствии тлеющих конфликтов и у своих границ, и в остальном мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в интервью российским и зарубежным СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Мы заинтересованы в том, чтобы везде в мире, прежде всего, вокруг наших границ было спокойно, чтобы не было тлеющих конфликтов», — подчеркнул Лавров, комментируя урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также назвал принципиально отличие новых договорённостей по Карабаху, достигнутых при участии России. Ранее не был предусмотрен реальный механизм мониторинга обстановки в регионе, пояснил он.

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