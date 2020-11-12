Москва, 12 ноября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Россия привыкла к тому, что полагаться следует только на себя. Государства Запада оказались совершенно ненадёжными и недоговороспособными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в интервью российским и зарубежным СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Запад доказал свою полную недоговороспособность и ненадёжность», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что администрация США может ввести против России новые санкции, это происходило «уже 46 раз». Западные страны не раз срывали на России злость за свои проколы в политике.

Этим объясняется развитие ситуаций вокруг «и Скрипалей, и Навального». Германские партнёры совершенно неприемлемо себя ведут, добавил глава российской дипломатии.

Читайте также: Лавров рассказал о «суетливых» заявлениях по СНВ «из недр» Белого дома