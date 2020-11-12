Краснодар, 12 ноября, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Около сотни мобильных бригад задействованы в проведении системных проверок санаторно-курортного и туристского комплекса на территории Краснодарского края. Об этом доложил 12 ноября на заседании оперативного штаба заместитель губернатора Александр Руппель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Тамань. Краснодарский край

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

В ходе рейдов проверяется соблюдение масочного режима, выполнение рекомендаций Роспотребнадзора со стороны мест размещения, объектов показа и других туристических объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца года на курортах Краснодарского края ожидают около миллиона туристов, в «Красной поляне» уже забронировано 90% номеров.