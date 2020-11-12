Москва, 12 ноября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Соглашение с Турцией об образовании мониторингового центра в Азербайджане подвергается постоянным искажениям и тенденциозным трактовкам. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Сейчас очень много желающих — у нас, кстати, тоже — искажённо представить достигнутые договорённости», — заявил Лавров.

«Я читаю с изумлением некоторые такие оценки из разряда пикейных жилетов, да, собственно, и в других странах мира немало спекуляций. Но руководствоваться надо тем, что записано на бумаге и что является результатом напряжённых переговоров, которые проводились за неделю последнюю до того, как было объявлено о прекращении огня», — указал он.