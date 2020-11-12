Москва, 12 ноября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В России с начала года объём поддержки семей с детьми от трёх до семи лет превысит 123 млрд рублей. Об этом 12 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Карл Лемох. Варька (фрагмент)

«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд рублей», — сказал он.

Всего, по словам Мишустина, в 2020 году на выплаты нуждающимся семьям будет направлено более 123 млрд рублей. Эти средства предусмотрены для поддержки семей, в которых воспитываются в общей сложности 4 млн детей данной возрастной группы.