Москва, 12 ноября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Мобильность турецких наблюдателей в Азербайджане будет ограничена помещениями мониторингового центра. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Что касается заявлений в парламенте… я читал заявления министра иностранных дел, я читал заявление их министра обороны на счёт того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне. Речь идёт исключительно о том самом центре, который будет стационарным, без каких-либо выездных миссий размещён на территории Азербайджана», — заявил Лавров.

По его словам, в этом центре действительно российско-турецкие специалисты будут работать на одинаковых началах.

«Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены помещениями, которые будут выделены на азербайджанской территории — не на территории бывшего конфликта — для размещения российских и турецких наблюдателей», — указал он.

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорных Карабах направляться не будет», — подчеркнул министр.