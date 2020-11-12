Москва, 12 ноября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте трех до семи лет в текущем году составят суммарно более 123 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 12 ноября на заседании правительства.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Он напомнил, что ежемесячная денежная выплата предоставляется малообеспеченным семьям, имеющим детей от трёх до семи лет, по инициативе президента РФ Владимира Путина. Эти российские семьи воспитывают более 4 млн детей.

«Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд рублей», — сказал Мишустин и уточнил, что общий размер выплат превысит 123 млрд рублей.

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