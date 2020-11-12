Минск, 12 ноября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Режим обязательного ношения защитных масок из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции ввели в столице Белоруссии власти города. Об этом 12 ноября сообщается в Telegram-канале Мингорисполкома.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

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«В Минске введен обязательный масочный режим. Не только для работников, но и для посетителей всех без исключения объектов столицы», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что ношение защитных масок стало обязательным в общественном транспорте — в метро, маршрутных такси и такси.

«Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске внесены сегодня на заседании Минского горисполкома», — также говорится в сообщении.

Помимо того указывается, что с 12 ноября в городе будет усилен контроль за соблюдением требований безопасности в связи с распространением вирусных инфекций и COVID-19.

«Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий», — заключается в сообщении.

Отметим, на сегодняшний день на территории Белоруссии выявлено в общей сложности 109 357 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.