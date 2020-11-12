Тбилиси, 12 ноября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Власти Грузии продолжат стратегию введения точечных ограничений для профилактики пандемии коронавируса вместо жестких карантинных мер, но жители должны понимать, что ресурсы системы здравоохранения ограничены. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба правительства, 12 ноября выступил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

Gov.ge Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

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"Мы следуем стратегии адаптации и точечных ограничений. Конечно, мы продолжим это, но каждый наш гражданин должен понимать, что система здравоохранения не неисчерпаема, как с точки зрения оборудования, так и человеческих ресурсов», — сказал Гахария.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации в больницах в первую очередь размещают пожилых пациентов с COVID-19 и тех, у кого хронические заболевания. Всех остальных будут стараться размещать в переоборудованных гостиницах и на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 ноября в Грузии выявили за время пандемии 69 681 случай заражения коронавирусом, из которых 3120 — за последние сутки. Ранее директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе заявил, что без введения жестких карантинных ограничений в Грузии будет трудно сократить темпы распространения коронавируса.