Москва, 12 ноября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Москве уже лекарства от коронавируса уже появились в бесплатном пакете лекарств для тех, кому необходимо лечение в стационаре и на дому. Об этом 12 ноября заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на телеканале «Россия 24».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

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«Что касается Москвы, то сейчас уже появились в том бесплатном пакете, который по протоколу необходим для лечения, препараты арепливир и коронавирус, плюс от лечения тромбозов — тоже входит в те препараты, которые выдают бесплатно», — заявила Святенко.

«Их достаточно для того, чтобы получили все, кому необходимо лечение не только в стационаре, но и амбулиторно на дому», — указала она.