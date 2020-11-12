Казань, 12 ноября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Татарии глава республики Рустам Минниханов продолжает лично контролировать обеспечение лекарствами аптечных сетей. Ажиотажный спрос на медикаменты утихает, заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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С ее слов, в настоящее время ситуация более или менее выравнивается, но в некоторых аптеках запрос на препараты есть. Республиканский оперативный штаб на недавнем заседании призвал все районы соблюдать выдачу лекарств населению по рецептам.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии зафиксировано отсутствие части лекарственных препаратов в некоторых аптеках. Население республики из-за повышенного ажиотажа начало скупать лекарства впрок. Жителям региона рекомендовано соблюдать предписания врачей, не закупаться впрок и не принимать лекарства без назначения медиков в качестве профилактики.

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