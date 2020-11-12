Москва, 12 ноября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Зельфира Трегулова за две минуты провела тендер на организацию четырёх мини-кафе за 250 млн рублей. Это следует из данных на сайте государственных закупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Третьяковская галерея

Согласно журналу событий, извещение о закупке было размещено 7 ноября в 13:57 мск. Уже в 13:59 закупку перевели на этап «Размещение завершено». За этим последовало размещение протокола «Закупка у единственного поставщика».

По закону на процедуру отводится не менее 30 дней. Заявка касается организации питания на точках общепита ГТГ.

За 250 млн рублей в Третьяковке организуют четыре кофепойнта — мини-кафе для продажи напитков и салатов. Госучреждение заплатит эти деньги фирме, где работают всего два человека, сообщает телеграм-канал «Незыгарь».

Для сравнения авторы канала напомнили, что в 2019 году, когда из галереи похитили картину Архипа Куинджи, на охрану галереи потратили 20 млн рублей.