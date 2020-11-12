Москва, 12 ноября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на помощи федерального центра регионам во время пандемии коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

"Сваливать всю тяжесть борьбы с пандемией на регионы нельзя. Без надежной поддержки центра, без сотрудничества регионов между собой заразу не победишь», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ поручило губернаторам вводить ограничения в связи с коронавирусом, если это необходимо, но не допускать при этом негативных последствий для экономики. От Минздрава потребовали еженедельно рассылать регионам прогноз по заболеваемости COVID-19.