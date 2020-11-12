Нижний Новгород, 12 ноября, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 ноября выявили 2321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем суточного прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 2291 случае заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 235 940 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 421 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 218, в Саратовской области — 212, в Пермском крае — 201, в Самарской области — 197, в Кировской области — 194, в Оренбургской области — 190, в Пензенской области — 165, в Удмуртии — 141, в Башкирии — 110, в Мордовии — 87, в Чувашии — 78, в Татарии — 59, в Марий Эл — 48.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 46 521 случай, в Ульяновской области — 23 342, в Саратовской области — 22 898, в Оренбургской области — 19 808, в Самарской области — 18 230, в Пензенской области — 17 273, в Пермском крае — 15 755, в Кировской области — 14 082, в Башкирии — 11 981, в Чувашии — 10 688, в Удмуртии — 10 491, в Мордовии — 9160, в Татарии — 9044, в Марий Эл — 6667.

Полностью выздоровел 189 091 житель округа, за последние сутки выписаны 2532 человека. Накануне были выписаны 2592 жителя ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 3468 человек, за минувшие сутки скончались 58 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 53 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 11 ноября, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 193 человека — четверо за минувшие сутки, по данным общефедерального штаба — 247 жителей Удмуртии, из которых 10 человек — в течение последних 24 часов.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активным носителем коронавируса в Поволжье является 43 381 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев, 20 октября — более 1,8 тыс. случаев. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в России подтверждено 1 858 658 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 21 680 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 388 168 жителей России, за сутки выписаны 18 811 человек. 32 032 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 439 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 438 368 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 2358 человек.