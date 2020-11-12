Москва, 12 ноября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. За последние сутки в России умерли 439 человек. Эту информацию 12 ноября подтвердили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель очередной раз обновил рекорд по суточному числу смертей от коронавирусной инфекции в России. Днём ранее было зафиксировано на семь случаев меньше — 432. Всего в России зафиксировали 32 032 летальных исхода за время пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, источник сообщил о новом «рекорде» по числу умерших от коронавирусной инфекции за сутки.