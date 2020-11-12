Москва, 12 ноября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В действующие санитарные правила будут внесены изменения для повышения охвата населения России тестированием на коронавирус. Такое распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Тестирование

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Поручение дано главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Изменения в правила должны быть внесены до 13 ноября 2020 года.

Также Роспотребнадзор должен еженедельно представлять в правительство РФ доклад об эпидемиологической обстановке в регионах России и мерах для борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России откроется горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

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