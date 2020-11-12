Ереван, 12 ноября, 2020, 10:31 — ИА Регнум. Вопреки желанию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его двухлетнему курсу, направленному на выдавливание России из Армении, Россия остается в Закавказье, а ее влияние на процессы в регионе только возрастут, считают эксперты Института РУССТРАТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«После подписания лидерами России, Азербайджана и Армении заявления о прекращении войны стало понятно, что стратегия Пашиняна по выдавливанию России из региона не сработала. Россия остается. Более того, усиливает свои позиции в регионе, вводя миротворцев», — пишут авторы публикации «Армения заплатила за избрание Пашиняна Карабахом».

Эксперты института предположили, что гибель российского вертолета и двух членов его экипажа — это провокация, направленная на срыв подписания соглашения о перемирии. Только взвешенный подход России, которая не ответила на открытую провокацию, позволил не сорвать достигнутые договоренности.

Известие о том, что достигнуто согласие всех сторон конфликта на размещение российских миротворцев, подтвердил мнение аналитиков Института РУССТРАТ, высказанное еще две недели назад, что только так удастся прекратить войну.

«И такой нестандартный ход Владимир Путин найти и реализовать сумел. В отчаянной попытке помешать именно ему противники мира на Кавказе и устроили эту кровавую провокацию. Ну, а Россия хорошо закончила эту войну. Жители Армении теперь точно не уйдут под США. Они все поняли. Армения сохранит себя форпостом России на Кавказе. Иначе не будет Армении. Что и требовалось доказать», — делают вывод аналитики института.

Напомним, Институт РУССТРАТ создан 29 апреля 2020 года. Основными задачами института являются аналитическое сопровождение внешней политики России, разработка внешнеполитической и экономической стратегий. Возглавляет Институт Елена Панина, депутат Госдумы РФ, доктор экономических наук, профессор.