Москва, 12 ноября, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Обеспечение лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики коронавирусной инфекции больниц, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19, должно быть взято главами регионов России на личный контроль. Такое поручение по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также главам российских регионов поручено взять на личный контроль «незамедлительное лекарственное обеспечение граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции», а также «создание резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией».

Вся информация по этим вопросам должна предоставляться в Минздрав РФ, отмечено в документе.

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Также губернаторам регионов РФ необходимо на основе «надлежащего анализа» региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах страны обеспечить введение необходимых ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 11 ноября, в России выявлено более 1,8 млн носителей SARS-CoV-2. За весь период пандемии почти 1,4 млн человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели, почти 31,6 тыс. человек скончались.