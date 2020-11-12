Москва, 12 ноября, 2020, 10:22 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 439 человек. Об этом 12 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на семь смертельных случаев больше, чем сутками ранее, когда умерли 432 человека.

Всего в России за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались свыше 32 тыс. человек.