Москва, 12 ноября, 2020, 09:39 — ИА Регнум. До конца недели в России планируется начать работу горячей линии, принимающей жалобы об обеспеченности лекарствами и медицинскими изделиями. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

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Горячую линию для регионов, аптек и дистрибьюторов должен организовать Минпромторг.

«Она позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями», — говорится в информации на официальном сайте правительства России.