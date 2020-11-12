Петрозаводск, 12 ноября, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Жителям Республики Карелия из-за пандемии запретили ездить в общественном транспорте стоя и занимать все места, поскольку именно во время поездки люди чаще всего заражаются коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт переполнен

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Так, с сегодняшнего дня число пассажиров в общественном транспорте Карелии не должно превышать 50% сидячих мест. А рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции.

«Общественный транспорт является серьезным источником заражения коронавирусом. Весной остановка его работы оказалась одной из самых действенных мер в борьбе с вирусом», — пояснил Парфенчиков.

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Губернатор также отметил, что в первую волну часть учреждений, предприятий и бизнеса в республике не работала. Сейчас же на такие кардинальные меры региональные власти пойти не могут, поэтому вместо запрета на работу общественного транспорта в Карелии вводится социальная дистанция в транспорте.

Поскольку новые ограничения касаются всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов, региональными чиновниками рекомендовано увеличить количество троллейбусов и автобусов на линиях в часы пик утром и вечером.

Также вводятся ограничения и для учащихся школ. Региональными властями было принято решение обеспечить обучение детей по индивидуальным планам, если у школы есть такая возможность.

«Для этого родителям необходимо написать заявление», — отметил Артур Парфенчиков.

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Вместе с тем минздраву республики поручено организовать работу медучреждений с учётом нынешней эпидемиологической ситуации и перераспределить медперсонал для комплектования дополнительных медицинских бригад, оказывающих помощь больным COVID-19.