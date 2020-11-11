Петрозаводск, , 15:44 — REGNUM В Республики Карелия из 71 тысячи учеников с помощью дистанционных технологий сейчас обучаются чуть больше 20 тысяч человек, что менее 30% школьников. Об этом 11 ноября сообщил министр образования региона Роман Голубев.

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По словам министра, средние общеобразовательные учреждения республики оказались более подготовленными к дистанционному обучению во время второй волны пандемии коронавируса, чем весной. Так, по программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» летом школы Карелии получили более четырех тысяч ноутбуков для педагогов и учеников.

Кроме того, еще в мае по поручению главы республики Артура Парфенчикова министерство образования закупило в помощь 11-м классам 212 новых ноутбуков, чтобы выпускники смогли готовиться к госэкзаменам. Техника осталась в собственности школ.

Для педагогов были проведены обучающие семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации. В Карельском институте развития образования организованы горячие линии по вопросам, связанным с дистанционным обучением.

По словам чиновника, объем жалоб в новом учебном году сократился, но ряд сложностей остается. Прежде всего, проблемы касаются отсутствия необходимых технических средств для обучения в многодетных семьях. Однако чиновник пообещал, что в течение двух ближайших дней все нуждающиеся семьи будут обеспечены ноутбуками.

«Также будет рассмотрен вопрос о возврате к очному обучению школ с численность учеников до 300 человек. Но решения будут приниматься в случае благоприятной эпидемиологической обстановки на территории конкретного района или поселения», — пояснил Голубев.

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