Степанакерт, 12 ноября, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Заключение соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе может считаться скромным успехом для Российской Федерации, сумевшей добиться отправки своих миротворцев в регион, пишетКлара Феррейра Маркесв статье, вышедшей 11 ноября в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

«С приближением зимы и на фоне пандемии коронавирусной инфекции перемирие становится настоящим гуманитарным благословением. Для Кремля это еще и дипломатическое благословение», — указывает обозреватель агентства.

Так, после нескольких месяцев кризиса в постсоветской сфере влияния президент Владимир Путин вновь заявил о России как о региональном гаранте стабильности, что было подтверждено отправкой почти 2 тыс. миротворцев. Для заключения соглашения была важна поддержка Турции, которая демонстрирует открытую поддержку Азербайджану, но формальной стороной договора Анкара не стала.

«Именно Москва выступила посредником и подписала договор — как раз вовремя, чтобы избежать полного захвата анклава Азербайджаном. При этом и страны Европы, и США в этом не участвовали», — обратила внимание Феррейра Маркес.

Основным победителем, уверена обозреватель, стал лидер Азербайджана Ильхам Алиев, получивший давно желаемые уступки со стороны Армении. Они могут потребоваться ему для поддержания своих позиций в период падения цен на нефть, больно отозвавшихся на стране-экспортере.

«Для России дивиденды от такого мира кажутся тоже не столь уж малыми», — отметила она.

Однако такой успех нельзя считать абсолютным: еще многое предстоит закрепить, и не в последнюю очередь долгосрочный статус Карабаха. Нет никаких сомнений в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган силой проник на Кавказ и, возможно, обеспечил себе доступ к Каспийскому морю и в конечном счете в Среднюю Азию через Азербайджан. Турецкие миротворцы, упомянутые Баку, но не официальное заявление, являются удачным ходом для Анкары и головной болью Кремля, даже если они и остаются в центре наблюдения за прекращением огня за пределами Карабаха. Это беспрецедентное осложнение, как отмечает Максимилиан Гесс из Исследовательского института внешней политики, и Россия не захочет иметь войска члена НАТО где-либо на территории бывшего Советского Союза.

Кроме того, Москва «потеряла сердца и умы» и в Армении, что является печальным событием после того, как она настроила против себя в целом дружественное к России население Белоруссии, поддержав президента Александра Лукашенко после спорных выборов, которые прошли в августе.

«Важнее было добиться более важных целей», — подчеркнула Феррейра Маркес.

«Россия реагирует. Не сумев предотвратить войну в своей сфере влияния, она тем не менее смогла взять на себя инициативу и добиться вроде как победы. В 2020 году это можно считать успехом», — заключила она.